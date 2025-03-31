Старейшую модель Chevrolet могут заменить перелицованным Hyundai. Источники Reuters утверждают: General Motors ведёт переговоры о совместном производстве пикапов и фургонов в Северной Америке. Партнёром выбран Hyundai: у корейской стороны позаимствуют коммерческие электромобили ST1 и их более крупные аналоги, а американцы поделятся топливными среднеразмерными пикапами а-ля Chevrolet Colorado. Сделка близка к завершению, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

General Motors озабочен поиском преемника Chevrolet Express - старейшей модели на территории США, которая вот-вот отпразднует тридцатилетие на конвейере. Есть потребность в перспективном семействе фургонов, и у Hyundai готовы наработки: полурамные электромобили ST1. Локализовать корейские LCV могут в США, причём на подходе в том числе крупные машины размером с Hyundai H350 Solati.

Взамен General Motors готов поделиться проектом среднеразмерных пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon, хотя у корейской стороны есть амбиции выпускать собственную продукцию в этом сегменте. В гамме уже есть безрамный пикап Hyundai Santa Cruz по сопоставимой цене, а у "родственной" марки Kia готов рамный грузовичок Tasman. Инсайдеры согласны, что обсуждение совместного производства пикапов займёт больше времени, чем сделка по фургонам.

У General Motors и Hyundai общие проблемы: растущая конкуренция со стороны китайских марок, неудачи на рынке Поднебесной, а также противоречивая политика Трампа, которая угрожает пошлинами и многомиллиардными убытками. Корейская фирма заявила Reuters, что "ещё ничего не решено", а General Motors отказался комментировать итоги переговоров.