Faraday Future выпустит соперника Tesla Model Y по цене Toyota RAV4. Китайско-американский стартап опубликовал первый тизер новинки под индексом FX 4 - электрического кроссовера с гуманным ценником. Как заверяет в Faraday, у модели есть "потенциал стать настоящим блокбастером" на массовом рынке. Более подробную информацию о FX 4 раскроют в четвертом квартале, а заказы начнут принимать до конца 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На тизере видна светодиодная полоса во всю ширину передней части, рельефный капот и небольшие зеркала заднего вида. По центру - эмблема в виде двух светящихся ромбов, указывающих на принадлежность к линейке электрокаров X, которую Faraday Future анонсировал зимой.

Помимо FX 4, в нее войдут кроссоверы FX 5 и FX 6, а также минивэн FX Super One. FX 5 - это спортивный SUV с просторным салоном, которому обещана стоимость в диапазоне от 20 тысяч до 30 тысяч долларов. Судя по индексу, FX 4 будет "младше", а значит, его цена может быть еще ниже.

FX 6 - это большой семейный автомобиль стоимостью от 30 до 50 тысяч долларов.

Наконец, Super One в Faraday именуют "новаторским AI-MPV" и даже прогнозируют, что он сместит с пьедестала Cadillac Escalade благодаря более привлекательной цене. Стартап уже собрал 2500 предзаказов. Закрытая премьера минивэна намечена на 29 июня, публичная - на 17 июля, а сборка должна начаться в конце этого года.