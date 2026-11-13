Disney тестирует роботов-парковщиков с ИИ в стиле "Тачек"

Компания Walt Disney объявила о тестировании автономных роботов-помощников с искусственным интеллектом, которые помогут водителям найти парковочное место на переполненных "курортах" компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщило издание Carscoops.

Роботы, вдохновленные персонажами мультфильмов "Тачки" и "ВАЛЛ-И", были представлены на недавнем Дне демонстрации разработок акселератора Disney. Они проходят тестирование совместно с компанией Field AI, занимающейся робототехникой и основанной в 2023 году бывшими сотрудниками Google DeepMind, NASA, Nvidia, Tesla и других компаний.

Как отмечается, в области робототехники основное внимание уделяется продвинутым человекоподобным роботам, подобным тем, что выпускают Tesla, Boston Dynamics и ряд китайских компаний, эти парковочные помощники разрабатывались по-другому. Один из представленных роботов - это небольшой четырехколесный автомобиль, похожий на некоторых беспилотных роботов для доставки еды, используемых в США.

Один из таких роботов показали окрашенным в ярко-оранжевый цвет с яркими желтыми акцентами, имитирующими флуоресцентный жилет. Он также оснащен большим экраном вместо традиционного лобового стекла, подвижными глазами и активными веками, как у персонажей из "Тачек".

На крыше автономного робота расположен меняющийся знак, указывающий водителям направление к парковочному месту. Кроме того, робот оснащен двумя небольшими манипуляторами с красными огнями, которые также направляют водителей, подобно авиадиспетчеру.

Компания Disney не предоставила никаких сроков внедрения этих роботизированных парковщиков и не гарантировала, что они действительно будут установлены в Диснейленде. Хотя они могут быть менее склонны к ошибкам, чем парковщики-люди, первоначальные затраты на них будут недешевыми.