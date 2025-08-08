Ağdərədə yanğın: əraziyə helikopterlər cəlb edildi

Ağdərədə yanğın olan əraziyə helikopter cəlb edilib.

Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, gecə saatlarından başlayan yanğın Suqovuşan qəsəbəsi yaxınlığındakı yanğın qismən söndürülüb.

Yanğın dağ massivindəki meşə hissəsində davam etdiyindən əraziyə Aviasiya dəstəsinin 2 helikopteri, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

Hazırda yanğınsöndürmə əməliyyatları davam etdirilir.