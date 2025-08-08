https://news.day.az/azerinews/1772847.html Prezident İlham Əliyev müharibədə qalib gəldi - indi o sülhü qazandı - Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyev müharibədə qalib gəldi - indi o sülhü qazandı.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Tramp, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın gözlənilən görüşü ilə bağlı "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Prezident İlham Əliyev müharibədə qalib gəldi - indi o sülhü qazandı!!!", - paylaşımda qeyd olunub.
