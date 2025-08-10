https://news.day.az/azerinews/1773217.html Papa XIV Leo Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh bəyannaməsini alqışlayıb Roma Papası XIV Leo ənənəvi bazar günü xütbəsi zamanı Ermənistan və Azərbaycanın sülh bəyannaməsi imzalamasını müsbət qarşılayıb. Day.Az "Vatican News"a istinadən xəbər verir ki, Papa çıxışı zamanı tərəfləri təbrik edib: "Ermənistan və Azərbaycanı sülhə dair birgə bəyannamə imzaladıqları üçün təbrik edirəm.
