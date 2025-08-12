Bu il əlilliyi olan 259 nəfər peşə hazırlığına cəlb edilib - Nazirlik
Cari ilin 7 ayı ərzində 6,5 min nəfər kimi işsizlikdən sığorta ödənişi ilə bağlı qeydiyyata alınıb.
Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, əmək münasibətlərinə müəyyən olunmuş əsaslarla xitam verilmiş və işsiz kimi qeydiyyata alınmış sığorta olunanlara itirilmiş əməkhaqlarının kompensasiya edilməsinə yönəldilmiş təminat forması kimi işsizlikdən sığorta ödənişi ödənilir:
"Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən aktiv məşğulluq tədbirlərinin əsas istiqamətlərindən biri də əlilliyi olan şəxslər üçün məşğulluq imkanlarının yaradılmasıdır.
Bu sahədə aparılan işlərin nəticəsi olaraq bu ilin 7 ayı ərzində Dövlət Məşğulluq Agentliyi həmin kateqoriyadan olan 3,3 min nəfəri münasib işlərlə təmin edib. Əlilliyi olan 950-dək şəxs isə özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib. Onlar proqram çərçivəsində mal və materiallarla təmin olunaraq öz kiçik təsərrüfatlarını qurublar".
Məlumatda qeyd edilib ki, Agentlik tərəfindən bu ilin 7 ayında əlilliyi olan 259 şəxs isə əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə peşə hazırlığına cəlb edilib:
"Həmçinin, gözdən əlilliyi olan 35 şəxs üçün ötən ay xüsusi proqram əsasında kompüter operatoru peşəsi üzrə peşə hazırlığı kursuna başlanıb. Qeyd edək ki, əlilliyi olan şəxslərin məşğulluq imkanlarının artırılması və onların cəmiyyətə adaptasiyası məqsədilə mütəmadi olaraq layihələr və peşəyönümü məsləhət xidmətləri də həyata keçirilir".
