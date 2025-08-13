https://news.day.az/azerinews/1773928.html Bakıda boş yer olan kimi orada tikinti işləri aparılır - Agentlik sədri Bakıda boş yer olan kimi orada tikinti işləri aparılır. Day.Az xəbər verir ki, bunu Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin sədri Mirsalam Qənbərov bugünkü ictimai dinləmədə deyib. Onun sözlərinə görə, infrastruktur işləri aparılan zaman qanunvericiliyə riayət olunmalıdır: "Şəhərdə yaşıllıqları qorumalıyıq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin sədri Mirsalam Qənbərov bugünkü ictimai dinləmədə deyib.
Onun sözlərinə görə, infrastruktur işləri aparılan zaman qanunvericiliyə riayət olunmalıdır:
"Şəhərdə yaşıllıqları qorumalıyıq. Layihələrə rəy verən zaman yaşıllıqların bərpa edilməsi, onların landşaft elementi kimi saxlanılmasını əsas götürürük. Bu, bizim əsas məqsədlərimizdən biridir".
