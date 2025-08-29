https://news.day.az/azerinews/1777023.html "Fənərbağça"nın yeni baş məşqçisi yenə portuqaliyalı olacaq "Fənərbağça" klubunda prezidentliyə namizəd olan Sadettin Saran öz baş məşqçi seçimlərini açıqlayıb. Day.Az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, 60 yaşlı biznesmen komandanı Serjiu Konseysauya etibar etmək istəyir. O, portuqaliyalı mütəxəssisin klubun genlərinə uyğun olduğunu bildirib. S. Konseysau son olaraq "Milan"ı çalışdırıb.
"Fənərbağça"nın yeni baş məşqçisi yenə portuqaliyalı olacaq
"Fənərbağça" klubunda prezidentliyə namizəd olan Sadettin Saran öz baş məşqçi seçimlərini açıqlayıb.
Day.Az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, 60 yaşlı biznesmen komandanı Serjiu Konseysauya etibar etmək istəyir.
O, portuqaliyalı mütəxəssisin klubun genlərinə uyğun olduğunu bildirib.
S. Konseysau son olaraq "Milan"ı çalışdırıb. O, bu ilin yayında klubdan ayrılıb.
Qeyd edək ki, "Fənərbağça" bu gün Joze Mourinyonun vəzifəsinə son verib.
