https://news.day.az/azerinews/1777025.html Damlaya görə göz yaş tökdülər - VİDEO Məşhur müğənni Damla görüntüsü ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sevənlərinin qarşısında açıq hava konsertində çıxış edən ifaçı geyim tərzi və izləyiciləri səmimiyyəti ilə seçilib. Emosiyalara qapılan pərəstişkarlardan bəziləri göz yaşlarına hakim kəsilə bilməyiblər.
