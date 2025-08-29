Damlaya görə göz yaş tökdülər

Məşhur müğənni Damla görüntüsü ilə diqqət çəkib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sevənlərinin qarşısında açıq hava konsertində  çıxış edən ifaçı geyim tərzi və izləyiciləri səmimiyyəti ilə seçilib.

Emosiyalara qapılan pərəstişkarlardan bəziləri göz yaşlarına hakim kəsilə bilməyiblər. 

Sosial şəbəkələrdə müzakirə yaradan videonu təqdim edirik: