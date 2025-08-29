Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidinin qalıqları Qaxda torpağa tapşırılıb
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Kərimov Natiq Zeynal oğlunun meyitinin qalıqları avqustun 29-da Qax rayonunda torpağa tapşırılıb.
Trend xəbər verir ki, şəhid Natiq Kərimovun nəşi doğulduğu Oncallı kəndinə gətirilib, vida mərasimi keçirilib, cənazə namazı qılınaraq şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub.
Kənd qəbiristanlığında keçirilən dəfn mərasimində şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, rayon icra hakimiyyətinin, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri və əməkdaşları, qazilər, şəhid ailələri, döyüş yoldaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Şəhidin nəşi yaylım atəşi altında torpağa tapşırılıb. Tabuta bükülmüş Azərbaycanın üçrəngli Bayrağı şəhidin qardaşına verilib.
Qeyd edək ki, Kərimov Natiq Zeynal oğlu 1971-ci il avqustun 3-də Qax rayonunun Oncallı kəndində anadan olub. O, 1993-cü il aprelin 2-də Füzuli rayonunun Qacar kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşmüş sayılırdı.
