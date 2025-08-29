Almaniyada inflyasiyanın səviyyəsi avqustda 2,2 faizə yüksəlib
Almaniyada istehlak qiymətləri 2025-ci ilin avqust ayında ötən ilin müvafiq ayı ilə müqayisədə orta hesabla 2,2 faiz artıb. Bu, 2024-cü ilin dekabr ayından bəri ilk artımdır.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu göstəricilər Federal Statistika İdarərisinin hesabatında qeyd olunub.
İyul və iyun aylarında inflyasiya 2 faiz təşkil edib. İyulla müqayisədə istehlak qiymətləri yalnız 0,1 faiz yüksəlib. Enerji məhsulları ötən ilin eyni ayına nisbətən 2,4 faiz ucuzlaşıb. Artım xidmət sektoru üzrə 3,1 faiz, qida məhsullarında 2,5 faiz təşkil edib. Qida məhsulları və enerji istisna olmaqla hesablanan əsas inflyasiya səviyyəsi sabit qalıb - 2,7 faiz.
Avropa Mərkəzi Bankının müəyyənləşdirdiyi inflyasiya hədəfi 2 faizdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре