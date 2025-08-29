https://news.day.az/azerinews/1777063.html Azərbaycanlı gənc futbolçu "Barselona"da cıxış edəcək Azərbaycanlı gənc futbolçu İbrahim Babayev İspaniyanın "Barselona" klubuna keçib. Day.Az bildirir ki, Trend-in məlumatına görə, bu barədə iş adamı Adnan Əhmədzadə "Instagram" səhifəsində paylaşım edib. Bildirilib ki, gənc futbolçu "Barselona"nın gənclər komandasında çıxış edəcək.
Azərbaycanlı gənc futbolçu "Barselona"da cıxış edəcək
Azərbaycanlı gənc futbolçu İbrahim Babayev İspaniyanın "Barselona" klubuna keçib.
Day.Az bildirir ki, Trend-in məlumatına görə, bu barədə iş adamı Adnan Əhmədzadə "Instagram" səhifəsində paylaşım edib.
Bildirilib ki, gənc futbolçu "Barselona"nın gənclər komandasında çıxış edəcək.
"Bu əlamətdar hadisə onun karyerasında yeni səhifə və Azərbaycan üçün qürurverici nailiyyətdir", - deyə iş adamı yazıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре