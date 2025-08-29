Azərbaycanla ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq üzrə Anlaşma Memorandumunun mətni dərc olunub
ABŞ Dövlət Departamentinin saytında Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan Respublikası arasında Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Xartiyanın hazırlanması üçün Strateji İşçi Qrupun yaradılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti və Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında Anlaşma Memorandumunun mətni dərc olunub.
Day.Az bildirir ki, Trend-in məlumatına görə, sənədin mətnində deyilir:
"ABŞ Hökuməti və Azərbaycan Respublikası Hökuməti (bundan sonra "İştirakçılar" adlandırılacaq) aşağıdakı razılıqlara gəliblər:
I. Məqsəd
Bu Anlaşma Memorandumunun (bundan sonra - "AM") məqsədi enerji, ticarət və tranzit sahələrinə diqqət yetirən strateji işçi qrupunun yaradılmasıdır. İşçi qrupu İştirakçılar arasında strateji əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə yönələn altı aylıq müddətə Xartiya hazırlayacaq.
II. Əməkdaşlıq Sahələri
İştirakçılar bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq etməyi nəzərdə tutur, o cümlədən:
Enerji sərmayələrinin və regional əlaqəlilik infrastrukturunun genişləndirilməsi;
Müdafiə və antiterror əməkdaşlığının gücləndirilməsi;
Regional iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi;
Süni intellekt üzrə tərəfdaşlıqların və rəqəmsal infrastruktur sərmayələrinin inkişafı.
III. Ümumi Şərtlər
1. Bu Anlaşma Memorandumu İştirakçılar tərəfindən imzalandığı gündən qüvvəyə minir və bir (1) il müddətində qüvvədə qalır. İştirakçılar qarşılıqlı razılıqla onun müddətini uzada bilərlər. Hər hansı bir İştirakçı yazılı bildirişlə digər İştirakçıya altmış (60) gün əvvəl məlumat verməklə iştirakını dayandıra bilər. Bildiriş diplomatik kanallar vasitəsilə çatdırılır.
2. Layihələrin müddəti: Əksinə qərar qəbul edilmədikcə, bu Anlaşma Memorundumun dayandırılması artıq başlanmış və davam edən layihələrə və fəaliyyətlərə təsir göstərmir.
Dəyişikliklər: İştirakçılar qarşılıqlı yazılı qərarla bu Memorandumu dəyişdirilə bilərlər.
Memorandumun təsiri: Bu Memorandum beynəlxalq hüquq və ya daxili qanun üzrə heç bir hüquq və öhdəlik yaratmır. İştirakçılar bu Memorandumun maliyyə öhdəliyi daşımadığını xüsusi olaraq qəbul edirlər. İştirakçılar öz əlahiddə və unikal missiya və mandatlarını, məsuliyyət və hesabatlılıqlarını qoruyub saxlamaq niyyətindədirlər. Bu Memorandum çərçivəsində İştirakçılar arasında əməkdaşlığın tərəfdaşlıq və ya digər hüquqi şəxs və ya qurum kimi təfsir edilməsi nəzərdə tutulmur. Hər bir İştirakçının bu Memorandumla bağlı çəkdiyi bütün xərcləri özü tərəfindən qarşılaması gözlənilir. İştirakçılar bu Memorandumu İştirakçılar arasında bu Memorandum imzalanmazdan əvvəl və ya sonra bağlanmış razılaşmalara xələl gətirmədən icra etmək niyyətindədirlər. Bu Memorandumda heç nəyin eksklüziv işçi münasibəti kimi təfsir edilməsi nəzərdə tutulmur.
Vaşinqton şəhərində, 8 avqust 2025-ci il tarixində, ingilis dilində iki orijinal nüsxədə imzalanıb".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре