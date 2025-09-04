"Google"dan XƏBƏRDARLIQ

Google son dövrlərdə artan məlumat sızmaları və fişinq hücumları səbəbindən 2,5 milyard Gmail istifadəçisinə bir neçə dəfə xəbərdarlıq göndərib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, şirkət hesabların təhlükəsizliyi üçün şifrələrin yenilənməsi və iki mərhələli identifikasiyanın (2FA) aktivləşdirilməsi vacib olduğunu bildirib.

Şirkətin iyul və avqust aylarında göndərdiyi bildirişlərdə hakerlərin istifadəçiləri saxta e-maillərlə aldadaraq giriş məlumatlarını ələ keçirməyə çalışdığı qeyd olunub.

Bu tədbirlər istifadəçilərin hesablarını kiberhücumlara qarşı qorumağa kömək edəcək.