Bakıda aktyoru fəhlə kimi işlətdilər - VİDEO
İllər əvvəl aktyor kimi işə götürüldüyü mədəniyyət müəssisəndə indi fəhlə kimi çalışır. Özü də nə az, nə çox, 272 manat məvaciblə. Təkcə işlədiyi müəssisədə deyil, onun digər binalarına da fəhlə kimi göndərilir.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, bu iddiaları Bakı Dövlət Sirkində yardımçı fəhlə vəzifəsində çalışan Emin Süleymanov səsləndirib.
Emin Süleymanov iddia edir ki, müəssisə rəhbərliyi iki əvvəl onu vəzifəsindən azad edib. Elə Eminlə işlədiyi müəssisə arasındakı problemlər də bundan sonra başlayıb.
Emin Süleymanovun iddiasına görə o, müqavilədə göstəriləndən artıq işlədilir. İşləmək istəməyən əməkdaşları da müəssisə rəhbərliyi təhdid edir.
Məsələ ilə bağlı Bakı Dövlət Sirkinə müraciət etdik.
Sirkin direktor əvəzi Nahid Ağayev "Xəzər Xəbər"ə bildirdi ki, Emin Süleymanovla bağlanmış əmək müqaviləsinin müddəti bitib və peşə ixtisası aktyorluğa uyğun olmadığı üçün müqavilə yenilənməyib. Emin Süleymanov yenidən iş üçün müraciət edib və o, yardımçı fəhlə kimi işə götürülüb. Sirkin hazırkı inzibati binasında proqramların nümayişi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Təmir-yenidənqurma dövründə ölkə tamaşaçılarına sirk proqramlarının nümayişi üçün yeni ünvan müəyyən edilib. Orada hazırda yüngül konstruksiyalı sirkin quraşdırılması prosesi gedir. Əməkhaqqı məbləği hazırda sirkin fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması səbəbindən əmək qanunvericiliyinə müvafiq üçdə iki nisbətində ödənilir. Fəaliyyət yeni ünvanda bərpa olunan kimi əməkhaqqı məbləği ştat cədvəli səviyyəsində olacaq. Bakı Dövlət Sirkinin inzibati binasında əməkdaşlar hazırda heç bir iş görmürlər. Bütün texniki heyət yeni ünvanda işlərə cəlb olunub.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре