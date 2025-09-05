Bu ilin səkkiz ayı ərzində dərmandan zəhərlənərək ölənlərin sayı açıqlanıb

2025-ci ilin səkkiz ayı ərzində dərmandan zəhərlənmə səbəbilə Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinə 344 nəfər qəbul edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Kliniki Tibbi Mərkəzin mətbuat katibi Ruzbeh Məmməd Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirib.

O qeyd edib ki, zəhərlənən şəxslərin hər birinə zəruri tibbi yardım göstərilib.

"Həkimlərin səylərinə baxmayaraq 8 nəfərin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb",- deyə əlavə edib.