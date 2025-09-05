https://news.day.az/azerinews/1778349.html Bu ilin səkkiz ayı ərzində dərmandan zəhərlənərək ölənlərin sayı açıqlanıb 2025-ci ilin səkkiz ayı ərzində dərmandan zəhərlənmə səbəbilə Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinə 344 nəfər qəbul edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Kliniki Tibbi Mərkəzin mətbuat katibi Ruzbeh Məmməd Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirib. O qeyd edib ki, zəhərlənən şəxslərin hər birinə zəruri tibbi yardım göstərilib.
