Roza Zərgərlinin arxiv VİDEOsu yayıldı

Müğənni Roza Zərgərlinin illər əvvəl verdiyi müsahibə sosial şəbəkələrdə yenidən yayılıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin gənclik illərinə aid kadrlarda onun bir maqazin verilişinə verdiyi açıqlamalar əks olunub.

Sözügedən görüntülər izləyicilər arasında maraqla qarşılanıb və sosial şəbəkə istifadəçilərinin diqqətini çəkib.

Bir çox izləyici Roza Zərgərlinin illər öncəki görünüşünə təəccübləndiyini yazaraq, sənətçinin indiki obrazı ilə müqayisələr aparıb.