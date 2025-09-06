Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik İCMALI
Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın unsiyasının qiyməti 141,423 manat və ya 2,4% artıb.
Day.Az xəbər verir ki, qızılın bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 232,6093 manat və ya 4% artaraq, 5984,1581 manat təşkil edib.
|
Qızılın bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik
|
25 avqust
|
5720.7380
|
1 sentyabr
|
5908.4010
|
26 avqust
|
5742.0305
|
2 sentyabr
|
5944.4835
|
27 avqust
|
5737.3300
|
3 sentyabr
|
6013.0190
|
28 avqust
|
5763.1615
|
4 sentyabr
|
6005.0630
|
29 avqust
|
5794.4840
|
5 sentyabr
|
6049.8240
|
Həftəlik orta qiymət
|
5751.5488
|
Həftəlik orta qiymət
|
5984.1581
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün unsiyasının qiyməti 0,6914 manat və ya 1% artıb. Gümüşün bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti isə 69,23404 manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki həftənin göstəricisindən 3,38036 manat və ya 5,1% çoxdur.
|
Gümüşün bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik
|
25 avqust
|
65.9935
|
1 sentyabr
|
68.7913
|
26 avqust
|
66.0338
|
2 sentyabr
|
69.3607
|
27 avqust
|
65.3571
|
3 sentyabr
|
69.2366
|
28 avqust
|
65.8410
|
4 sentyabr
|
69.2989
|
29 avqust
|
66.0430
|
5 sentyabr
|
69.4827
|
Həftəlik orta qiymət
|
65.85368
|
Həftəlik orta qiymət
|
69.23404
Azərbaycanda platinin unsiyasının qiyməti bu həftə ərzində 9,7325 manat və ya 0,4% artıb. Platinin bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 82,2103 manat və ya 3,6% artaraq 2380,595 manat olub.
|
Platinin bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik
|
25 avqust
|
2306.6620
|
1 sentyabr
|
2342.7785
|
26 avqust
|
2289.0500
|
2 sentyabr
|
2417.4765
|
27 avqust
|
2301.1115
|
3 sentyabr
|
2386.6385
|
28 avqust
|
2292.6285
|
4 sentyabr
|
2403.5705
|
29 avqust
|
2302.4715
|
5 sentyabr
|
2352.5110
|
Həftəlik orta qiymət
|
2298.3847
|
Həftəlik orta qiymət
|
2380.595
Bu həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun unsiyasının qiyməti 16,694 manat və ya 0,9% artıb. Palladiumun bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftənin göstəricisi ilə müqayisədə 50,3064 manat və 2,7% artaraq 1927,2135 manat təşkil edib.
|
Palladium unsiyasının qiymətində dəyişiklik
|
25 avqust
|
1901.5775
|
1 sentyabr
|
1906.2780
|
26 avqust
|
1870.4930
|
2 sentyabr
|
1929.1940
|
27 avqust
|
1872.7200
|
3 sentyabr
|
1945.5310
|
28 avqust
|
1861.0495
|
4 sentyabr
|
1932.0925
|
29 avqust
|
1878.6955
|
5 sentyabr
|
1922.9720
|
Həftəlik orta qiymət
|
1876.9071
|
Həftəlik orta qiymət
|
1927.2135
