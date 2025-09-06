Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik

Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın unsiyasının qiyməti 141,423 manat və ya 2,4% artıb.

Day.Az xəbər verir ki, qızılın bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 232,6093 manat və ya 4% artaraq, 5984,1581 manat təşkil edib.

Qızılın bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik

25 avqust

5720.7380

1 sentyabr

5908.4010

26 avqust

5742.0305

2 sentyabr

5944.4835

27 avqust

5737.3300

3 sentyabr

6013.0190

28 avqust

5763.1615

4 sentyabr

6005.0630

29 avqust

5794.4840

5 sentyabr

6049.8240

Həftəlik orta qiymət

5751.5488

Həftəlik orta qiymət

5984.1581

Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün unsiyasının qiyməti 0,6914 manat və ya 1% artıb. Gümüşün bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti isə 69,23404 manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki həftənin göstəricisindən 3,38036 manat və ya 5,1% çoxdur.

 

Gümüşün bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik

25 avqust

65.9935

1 sentyabr

68.7913

26 avqust

66.0338

2 sentyabr

69.3607

27 avqust

65.3571

3 sentyabr

69.2366

28 avqust

65.8410

4 sentyabr

69.2989

29 avqust

66.0430

5 sentyabr

69.4827

Həftəlik orta qiymət

65.85368

Həftəlik orta qiymət

69.23404

Azərbaycanda platinin unsiyasının qiyməti bu həftə ərzində 9,7325 manat və ya 0,4% artıb. Platinin bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 82,2103 manat və ya 3,6% artaraq 2380,595 manat olub.

Platinin bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik

25 avqust

2306.6620

1 sentyabr

2342.7785

26 avqust

2289.0500

2 sentyabr

2417.4765

27 avqust

2301.1115

3 sentyabr

2386.6385

28 avqust

2292.6285

4 sentyabr

2403.5705

29 avqust

2302.4715

5 sentyabr

2352.5110

Həftəlik orta qiymət

2298.3847

Həftəlik orta qiymət

2380.595

Bu həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun unsiyasının qiyməti 16,694 manat və ya 0,9% artıb. Palladiumun bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftənin göstəricisi ilə müqayisədə 50,3064 manat və 2,7% artaraq 1927,2135 manat təşkil edib.

Palladium unsiyasının qiymətində dəyişiklik

25 avqust

1901.5775

1 sentyabr

1906.2780

26 avqust

1870.4930

2 sentyabr

1929.1940

27 avqust

1872.7200

3 sentyabr

1945.5310

28 avqust

1861.0495

4 sentyabr

1932.0925

29 avqust

1878.6955

5 sentyabr

1922.9720

Həftəlik orta qiymət

1876.9071

Həftəlik orta qiymət

1927.2135