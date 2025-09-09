Manaf Ağayevin oğluna yüksək vəzifə verildi

Tanınmş müğənni Manaf Ağayevin oğlu Elçin Ağayevə yeni vəzifə verilib.

Day.Az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Elçin Ağayev müvafiq əmrlə Səhiyyə Nazirliyinin Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin direktoru Asiman Həsənovun müşaviri təyin olunub.

Qeyd edək ki, Elçin Ağayev bundan əvvəl Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) Monitorinq və Daxili Təhqiqat Departamentinin müdiri vəzifəsində çalışıb.