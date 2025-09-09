İsrail Qətərə zərbə endirib - VİDEO
İsrail müdafiə qüvvələri (IDF) Qətərin Doha şəhərinə aviazərbələr endirdiyini təsdiqləyib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Zərbələrdə HƏMAS-ın Qətərdakı rəhbərliyinin hədəfə alındığı bildirilir.
"Zərbə endirilən rəhbərlik üzvləri terror təşkilatının fəaliyyətinə illər boyu rəhbərlik ediblər və birbaşa olaraq 7 oktyabr qırğınını həyata keçirməkdə və İsrail Dövləti ilə müharibə aparmaqda cavabdehdirlər,",deyə bəyanatda deyilir.
Hərbi qurum, zərbə zamanı mülki əhaliyə zərərin azaldılması üçün addımlar atıldığını, o cümlədən dəqiq silahlar və digər kəşfiyyat məlumatlarından istifadə edildiyini bildirib.
***
Qətərin paytaxtı Dohada bir neçə partlayış qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
Məlumatlara görə, İsrail HAMAS hərəkatının liderlərindən birini zərərsizləşdirmək üçün Dohaya zərbə endirib.
