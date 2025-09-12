23 min "Niva" geri çağırıldı
"AvtoVAZ" Lada avtomobilləri üçün geri çağırma kampaniyası elan edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, söhbət keçmiş "Chevrolet Niva", indiki "LADA Travel" və klassik "Niva", indiki "LADA Legend"dən gedir.
2021-ci ilin oktyabrından 2023-cü ilin noyabrına qədər satılan 14 024 səyahət avtomobili geri çağırılmalıdır. Səbəb fövqəladə hallara cavab sistemi (SVEOS) üçün idarəetmə blokunun olmaması olub.
31 oktyabr 2021-ci ildən 2 may 2024-cü il tarixinədək satılan 8912 Legend avtomobili də geri çağırılır. Eyni SVEOS Era-GLONASS qurğusuna əlavə olaraq, onlar da hava yastığı idarəetmə bloku (SNPB) yoxdur.
Hər iki halda dilerlər sahibləri üçün ödənişsiz olaraq avtomobillərdə tələb olunan sistemlərin planlı şəkildə quraşdırılmasını həyata keçirəcəklər. VIN kodunu Rosstandart saytında dərc edilmiş siyahı ilə müqayisə edərək, avtomobilin geri çağırılmalı olub-olmadığını yoxlaya bilərsiniz.
