Səhər bunları yemək zərərlidir
Səhər yeməyində kərə yağı yemək zərərlidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu həkim Manuel Viso "El Economista"ya açıqlamasında bildirib.
Həkimin siyahısında peçenye, şirin taxıllar, kərə yağı və ya mürəbbə ilə ağ çörək, həmçinin qənnadı məhsulları yer alıb.
Onun sözlərinə görə bu məhsullar çox miqdarda tez həzm olunan karbohidratlar ehtiva edir və bu da qanda şəkər səviyyəsinin kəskin dalğalanmasına səbəb olur. Başlanğıcda enerji artımı versələr də, bu, çox tez güc azalmasına çevrilir.
Həkim həmçinin xəbərdarlıq edib ki, belə səhər yeməkləri çəki artımı, insulin müqavimətinin yüksəlməsi, əsəbilik, diqqət problemləri və hormonal balanssızlıq kimi sağlamlıq problemlərinə yol aça bilər.
O, səhər yeməyində zülal, lif və sağlam yağlar qəbul etməyi tövsiyə edib. Bu halda gün boyu enerji səviyyəsi sabit qalacaq.
