"Sabah" "Qarabağ"ın futbolçusunu transfer etdi
"Qarabağ" oyunçusu Aleksey İsayevlə yollarını ayırıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Ağdam təmsilçisi yarımmüdafiəçinin transferi məsələsində "Sabah"la razılığa gəlib.
Qeyd edək ki, 2024-cü ilin yanvarından "Qarabağ"da çıxış edən Aleksey komanda ilə iki dəfə Azərbaycan çempionu, bir dəfə ölkə kubokunun qalibi olub.
