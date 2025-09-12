https://news.day.az/azerinews/1779908.html Culfada ağır yol qəzası olub - 4 nəfər ölüb Sentyabrın 12-də saat 05 radələrində Culfa rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, rayon sakini Qüdrət Quliyevin idarə etdiyi "BMW" markalı avtomobilin aşması nəticəsində sürücü və 3 sərnişini hadisə yerində vəfat ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Qeyd edək ki, qəzada həlak olanların dördü də polis əməkdaşı olub. Hadisənin yağıntılı hava şəraitinə görə yolda avtomobilin sürüşməsi nəticəsində baş verdiyi ehtimal edilir.
