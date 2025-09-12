https://news.day.az/azerinews/1780054.html 4 polisin öldüyü qəzadan GÖRÜNTÜLƏR Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 12-si saat 05 radələrində Culfa rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəzada 4 polis əməkdaşı həlak olub.
Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 12-si saat 05 radələrində Culfa rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəzada 4 polis əməkdaşı həlak olub.
Day.Az Xəzər Xəbər-ə istinadən xəbər verir ki, qəzada həlak olan şəxslər Quliyev Qüdrət Qasım oğlu, Adnınsoy Uğur Emin oğlu, Abbasov Səbri Mövla oğlu və Əliyev İlham Elnur oğludur.
Hadisənin yağıntılı hava şəraitinə görə yolda avtomobilin sürüşməsindən baş verdiyi ehtimal edilir.
Hadisədən sonra video görüntünü təqdim edirik:
