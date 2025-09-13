https://news.day.az/azerinews/1780227.html Nuri Şahin Superliqa klubunun baş məşqçisi təyin olunub Türkiyənin "Başakşəhər" komandasının yeni baş məşqçisi məlum olub. Day.Az xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi bu vəzifəyə tanınmış mütəxəssis Nuri Şahini təyin edilib. Onunla imzalanacaq müqavilənin detalları açıqlanmayıb. 37 yaşlı məşqçi sonuncu dəfə Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunda çalışıb.
