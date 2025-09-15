https://news.day.az/azerinews/1780623.html Nigar Fərhadda ağır xəstəlik AŞKARLANDI Aparıcı Nigar Fərhad paylaşımı ilə diqqət çəkib. Day.Az xəbər verir ki, o, xərçəng xəstəliyinin aşkarlandığını bildirib. Teleaparıcı xəstəliyi ilə bağlı bunları deyib: "Hazırda bir şey deyə bilməyəcəyəm. Onkoloji vəziyyətdir. Yoxlamaların cavablarını gözləyirik. Xoş xassəli, ya da bəd xassəli olacaq. Ancaq pozitivə köklənirəm.
