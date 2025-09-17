Hər il 11 milyon insan bu xəstəlikdən ölür

Yoluxucu xəstəliklər və klinik mikrobiologiya üzrə mütəxəssis Dr. Müberra Hraloğlu sepsisin ölümcül nəticələri barədə xəbərdarlıq edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, orqanizmin bakteriya, virus, göbələk və ya parazitlərin yaratdığı infeksiyalara qarşı həddindən artıq və nəzarətsiz immun reaksiyası nəticəsində inkişaf edən sepsis vaxtında aşkarlanmadıqda sürətlə irəliləyir və ölümlə nəticələnə bilər.

Statistikaya əsasən, sepsis hər il dünyada təxminən 50 milyon insana təsir edir və onların 11 milyonu həyatını itirir.

Dr. Hraloğlu bildirib ki, xəstəlik yalnız xroniki xəstələr üçün deyil, zahirən sağlam görünən insanlar üçün də təhlükə yaradır:

"Sepsisin ən böyük riski onun çox tez pisləşə bilməsidir. Hətta sağlam görünən bir insan qısa müddətdə həyati təhlükə ilə üz-üzə qala bilər", - deyə mütəxəssis vurğulayıb.

Risk qrupuna xüsusilə yaşlılar, körpələr, immun sistemi zəif olan şəxslər və xroniki xəstəlikləri olanlar daxildir. Reanimasiyada müalicə alan pasiyentlər də sepsisin yüksək riski altındadır.

Əlamətlər nələrdir?

Sepsis digər infeksiyalarla qarışdırıla bilər. Mütəxəssis xəbərdarlıq edir ki, aşağıdakı əlamətlərdə diqqətli olmaq lazımdır:

yüksək hərarət

sürətli nəbz

nəfəs darlığı

çaşqınlıq

ağır halsızlıq

Dr. Hraloğlu qeyd edib ki, vaxtında müdaxilə həyat qurtara bilər: antibiotiklərin istifadəsi və reanimasiya dəstəyi müalicənin əsas hissəsidir. Lakin ən təsirli yanaşma profilaktikadır:

gigiyena qaydalarına riayət etmək,

peyvənd olunmaq,

infeksiya əlamətlərini vaxtında qiymətləndirmək.