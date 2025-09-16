https://news.day.az/azerinews/1780937.html Şuşa Zəfər Muzeyi layihələndiriləcək Şuşa Zəfər Muzeyinin layihələndirilməsinə başlanılır. Day.Az xəbər verir ki, görüləcək işlər çərçivəsində tikinti üzrə layihə-smeta sənədləri hazırlanacaq və məzmunun hazırlanması işləri aparılacaq. Belə ki, "Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC) artıq bununla bağlı müvafiq işlərə yekun vurub.
