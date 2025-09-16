https://news.day.az/azerinews/1780945.html Azərbaycan və BƏƏ iki ədəd konteyner gəmisi tikəcək "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC ilə "Əbu-Dabi Limanları Şirkəti" ASC arasında iki ədəd konteyner gəmisinin tikintisinə və satışına dair Müqavilə" imzalanıb.
Azərbaycan və BƏƏ iki ədəd konteyner gəmisi tikəcək
"Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC ilə "Əbu-Dabi Limanları Şirkəti" ASC arasında iki ədəd konteyner gəmisinin tikintisinə və satışına dair Müqavilə" imzalanıb.
Day.Az xəbər verir ki, sənədlərin mübadiləsi bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın iştirakı ilə baş tutub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре