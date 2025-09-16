Moldova millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

Moldova millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

Bu vəzifəyə Lilian Popesku gətirilib. Onunla imzalanacaq müqavilənin detalları açıqlanmayıb.

Moldova yığmasını son olaraq 53 yaşlı mütəxəssis Sergey Kleşenko çalışdırıb.

Komanda bu ay DÇ-2026-nın I qrupunda keçirdiyi hər iki oyunda məğlub olub.