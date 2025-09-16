https://news.day.az/azerinews/1780950.html Moldova millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib Moldova millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Bu vəzifəyə Lilian Popesku gətirilib. Onunla imzalanacaq müqavilənin detalları açıqlanmayıb. Moldova yığmasını son olaraq 53 yaşlı mütəxəssis Sergey Kleşenko çalışdırıb.
Moldova millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib
Moldova millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Bu vəzifəyə Lilian Popesku gətirilib. Onunla imzalanacaq müqavilənin detalları açıqlanmayıb.
Moldova yığmasını son olaraq 53 yaşlı mütəxəssis Sergey Kleşenko çalışdırıb.
Komanda bu ay DÇ-2026-nın I qrupunda keçirdiyi hər iki oyunda məğlub olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре