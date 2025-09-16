Cəlilabadda məktəblinin qətli ilə bağlı cinayət işi başlanıb

Ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilir ki, sentyabrın 16-da yetkinlik yaşına çatmayan N.M-nin (şərti) təhsil aldığı tam orta ümumtəhsil məktəbində ölməsi faktı üzrə Cəlilabad rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 124.1-ci (ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.