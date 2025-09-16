https://news.day.az/azerinews/1780976.html Azərbaycan XİN Meksikanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib - FOTO Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Meksikanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə paylaşım X sosial şəbəkəsində nazirliyinn rəsmi səhifəsində yerləşdirilib. "Meksikanı və onun xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik!", - deyə XİN-in paylaşımında bildirilib.
