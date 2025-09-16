Azərbaycan XİN Meksikanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Meksikanı və onun xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

"Meksikanı və onun xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik!", - deyə paylaşımda bildirilib.