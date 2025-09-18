“Qarabağ” məşhur hücumçunu heyətinə qatdı
"Qarabağ" bu gün növbəti transferini rəsmiləşdirib.
Day.Az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, "Neftçi"dən ayrılan Ramil Şeydayevin yenidən Ağdam klubuna dönüşü reallaşıb.
Millinin hücumçusu "köhlən atlar"la 1+1 illik müqavilə imzalayıb.
29 yaşlı forvard 2017-18 və 2021-23-cü illərdə "Qarabağ"ın şərəfini qoruyub.
Şeydayev peşəkar karyerası ərzində "Zenit" (Rusiya), "Trabzonspor" (Türkiyə), "Jilina" (Slovakiya), "Krılya Sovetov" (Rusiya), "Dinamo" (Moskva, Rusiya), "Buriram Yunayted"də (Tayland) də çıxış edib.
Azərbaycan çempionu cari mövsümə 6 yeni oyunçu ilə başlayıb.
Bunlar Dani Bolt ("Torreense", Portuqaliya), Pedro Bikalyo ("Alverka", Portuqaliya), Kris Kuaku ("Mafra", Portuqaliya), Sami Mmaee ("Dinamo" Zaqreb - icarə), Joni Montiel ("Rayo Valyekano", İspaniya) və Kamilo Durandır ("Portimonense", Portuqaliya).
