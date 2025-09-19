Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisində ikinci sərbəst yürüş başlayıb - Şarl Leklerin bolidi Bakı trasında qəzaya uğrayıb

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin ikinci sərbəst yürüşündə qəza baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, "Ferrari"nin monakolu sürücüsü Şarl Leklerin bolidi təhlükəsizlik maneəsinə çırpılıb və qırmızı bayraq qaldırılıb.

Onun bolidi trasdan kənarlaşdırılıb.

Bakıda keçirilən Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisində ikinci sərbəst yürüşə start verilib.

Day.Az xəbər verir ki, yürüşdə 10 komanda mübarizə aparır.

Yürüş iştirakçıları bir saat ərzində 6 kilometrlik trekdə dövrə vuracaqlar.

İlk sərbəst yürüşdə "McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris birinci olub.

