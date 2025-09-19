https://news.day.az/azerinews/1781642.html Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisində ikinci sərbəst yürüş başlayıb - Şarl Leklerin bolidi Bakı trasında qəzaya uğrayıb Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin ikinci sərbəst yürüşündə qəza baş verib. Day.Az xəbər verir ki, "Ferrari"nin monakolu sürücüsü Şarl Leklerin bolidi təhlükəsizlik maneəsinə çırpılıb və qırmızı bayraq qaldırılıb. Onun bolidi trasdan kənarlaşdırılıb. xxx 16:02
Bakıda keçirilən Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisində ikinci sərbəst yürüşə start verilib.
Day.Az xəbər verir ki, yürüşdə 10 komanda mübarizə aparır.
Yürüş iştirakçıları bir saat ərzində 6 kilometrlik trekdə dövrə vuracaqlar.
İlk sərbəst yürüşdə "McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris birinci olub.
