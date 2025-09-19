Mənzurə toyda

Müğənni Mənzurə Musayevanın başına iş gəlib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi iştirak etdiyi toy məclislərinin birində arzuolunmaz vəziyyətə düşüb.

Belə ki, o, həmkarı ŞəbnəmTovuzlu tərəfindən göndərildiyi el şənliyində toyla nişanı səhv salaraq zalları qarışdırdığını bildirib.

İfaçı bu azmış kimi, heç nə almadan toyda oxuyub.

Daha ətraflı videomaterialda: