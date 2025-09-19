Dövlət avtomobilləri satışa çıxarılır - SİYAHI
Azərbaycanda dövlət qurumlarına məxsus bir sıra nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılır.
Day.Az-ın İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən məlumatına görə, hərraca çıxarılacaq nəqliyyat vasitələri Dövlət Ehtiyatları Agentliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Nəqliyyat İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarına məxsusdur.
Məlumata əsasən, siyahıda ümumilikdə 16 ədəd nəqliyyat vasitəsi yer alıb.
Satışa çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin buraxılış ili 1999-cı ildən 2007-ci ilədək, start qiyməti isə 1500 manatdan başlayaraq 8550 manatadək dəyişir.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaq.
13 noyabr 2025-ci il tarixində hərraca çıxarılacaq nəqliyyat vasitələrinin siyahısını təqdim edirik:
|S/N
|Balanssaxlayıcı müəssisənin adı
|Əlaqəli şəxs
|Nəqliyyat vasitəsinin markası
|Dövlət nömrə nişanı
|Buraxılış ili
|Start qiyməti (manatla)
|10% beh (manatla)
|1
|Azərbaycan Respublikası Dövlət Ehtiyatları Agentliyi
|İmanov Pənah 0519509999
|MERCEDES BENZ E240 MİNİK
|77YV513
|2000
|8550
|855
|2
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|35AA118
|2007
|4230
|423
|3
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 212300 L MİNİK
|38AA094
|2007
|4410
|441
|4
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|15AA119
|2007
|4230
|423
|5
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|15AA122
|2007
|4410
|441
|6
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|16AA036
|2007
|4140
|414
|7
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|25AC274
|2007
|4410
|441
|8
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|31AA069
|2007
|4410
|441
|9
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|41AA050
|2007
|3780
|378
|10
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|42AA180
|2007
|4320
|432
|11
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|59AA036
|2007
|4320
|432
|12
|Azərbaycan Respublikası Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti
|Allahverdiyev Adil 0503007533
|CHEVROLET NIVA MİNİK
|02AA003 i/o
|2013
|7020
|702
|13
|Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Nəqliyyat İdarəsi
|Nuriyev Nizami 0504240297
|VAZ-2131 minik
|10AR633
|1999
|5100
|510
|Kərimov Mahir 0559005762
|UAZ 396259 YÜK SƏRNİŞİN
|02AC433
|2006
|14
|Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları
|Mahmudov Elvin 0556170267
|QAZ-3307 yük
|S135DQ
|2003
|1500
|150
|15
|Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Nəqliyyat İdarəsi
|Nuriyev Nizami 0504240297
|KAMAZ 6520 YÜK
|99JR302
|2008
|2100
|210
