Dövlət avtomobilləri satışa çıxarılır

Azərbaycanda dövlət qurumlarına məxsus bir sıra nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılır.

Day.Az-ın İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən məlumatına görə, hərraca çıxarılacaq nəqliyyat vasitələri Dövlət Ehtiyatları Agentliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Nəqliyyat İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarına məxsusdur.

Məlumata əsasən, siyahıda ümumilikdə 16 ədəd nəqliyyat vasitəsi yer alıb.

 

Satışa çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin buraxılış ili 1999-cı ildən 2007-ci ilədək, start qiyməti isə 1500 manatdan başlayaraq 8550 manatadək dəyişir.

Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaq.

13 noyabr 2025-ci il tarixində hərraca çıxarılacaq nəqliyyat vasitələrinin siyahısını təqdim edirik:

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Əlaqəli şəxs Nəqliyyat vasitəsinin markası Dövlət nömrə nişanı Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1 Azərbaycan Respublikası Dövlət Ehtiyatları Agentliyi İmanov Pənah 0519509999 MERCEDES BENZ E240 MİNİK 77YV513 2000 8550 855
2 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 35AA118 2007 4230 423
3 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 212300 L MİNİK 38AA094 2007 4410 441
4 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 15AA119 2007 4230 423
5 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 15AA122 2007 4410 441
6 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 16AA036 2007 4140 414
7 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 25AC274 2007 4410 441
8 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 31AA069 2007 4410 441
9 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 41AA050 2007 3780 378
10 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 42AA180 2007 4320 432
11 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 59AA036 2007 4320 432
12 Azərbaycan Respublikası Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti Allahverdiyev Adil 0503007533 CHEVROLET NIVA MİNİK 02AA003 i/o 2013 7020 702
13 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Nəqliyyat İdarəsi Nuriyev Nizami 0504240297 VAZ-2131 minik 10AR633 1999 5100 510
Kərimov Mahir 0559005762 UAZ 396259 YÜK SƏRNİŞİN 02AC433 2006
14 Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları Mahmudov Elvin 0556170267 QAZ-3307 yük S135DQ 2003 1500 150
15 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Nəqliyyat İdarəsi Nuriyev Nizami 0504240297 KAMAZ 6520 YÜK 99JR302 2008 2100 210
 