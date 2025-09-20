https://news.day.az/azerinews/1781746.html Azərbaycan Qran-Prisinin ikinci günündə hansı yarışlar olacaq? Bu gün Bakının sayca doqquzuncu dəfə ev sahibliyi etdiyi Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin ikinci gününə start veriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu gün Formula 1 üzrə üçüncü sərbəst yürüş və sıralama turu, Formula 2 üzrə sprint yarışları keçiriləcək.
Azərbaycan Qran-Prisinin ikinci günündə hansı yarışlar olacaq?
Bu gün Bakının sayca doqquzuncu dəfə ev sahibliyi etdiyi Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin ikinci gününə start veriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu gün Formula 1 üzrə üçüncü sərbəst yürüş və sıralama turu, Formula 2 üzrə sprint yarışları keçiriləcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran-Prisinin birinci günündə Formula 1 üzrə sərbəst yürüşlər, Formula 2 üzrə sərbəst yürüş və sıralanma yarışları təşkil olunub.
Yarışlarda müvafiq olaraq, Lando Norris ("McLaren"), Luis Hamilton ("Ferrari"), Aleks Dunne ("Rodin"), Cek Krauford ("DAMS") qalib olublar.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-Prisinə sentyabrın 21-də yekun vurulacaq.
