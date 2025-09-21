https://news.day.az/azerinews/1781936.html Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib Hazırda Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib. Bu barədə Day.Az-a Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.
