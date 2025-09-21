Formula 1: Avstraliyalı pilot mübarizəni dayandırıb

Bakıda təşkil olunan Azərbaycan Qran-Prisi çərçivəsində Formula 1 üzrə əsas yarışda bir sürücü mübarizəni dayandırıb.

Day.Az xəbər verir ki, "McLaren" komandasının avstraliyalı pilotu Oskar Piastri vaxtından əvvəl yarışı bitirib.

Onun bolidi qəza nəticəsində təhlükəsizlik səddinə çırpılıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-Prisinə bu gün yekun vurulacaq.