Formula 1: Avstraliyalı pilot mübarizəni dayandırıb Bakıda təşkil olunan Azərbaycan Qran-Prisi çərçivəsində Formula 1 üzrə əsas yarışda bir sürücü mübarizəni dayandırıb. Day.Az xəbər verir ki, "McLaren" komandasının avstraliyalı pilotu Oskar Piastri vaxtından əvvəl yarışı bitirib. Onun bolidi qəza nəticəsində təhlükəsizlik səddinə çırpılıb.
