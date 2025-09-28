https://news.day.az/azerinews/1783862.html Şimali Karolinada atışma nəticəsində 3 nəfər ölüb Şimali Karolina ştatının Sautport şəhərində baş verən atışma nəticəsində 3 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "ABC News" şəhər administrasiyasının sözçüsü Çiyen Ketçuma istinadən məlumat yayıb. Sözçünün bildirdiyinə görə, atışma "Southport Yacht Club" yaxınlığında baş verib.
Sözçünün bildirdiyinə görə, atışma "Southport Yacht Club" yaxınlığında baş verib. Qayıqda olan naməlum silahlı şəxs "American Fish Company"nin açıq barına atəş açaraq hadisə yerindən qaçıb. Atıcının motivi hələ müəyyənləşdirilməyib.
Şəhər rəhbərliyi sentyabrın 27-də axşam Facebook səhifəsində sakinlərə "aktiv atıcı" barədə xəbərdarlıq edib və onları ərazidən uzaq durmağa və mümkün olduqda evdə qalmağa çağırıb.
