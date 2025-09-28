https://news.day.az/azerinews/1783866.html Azərbaycan stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanıb Stolüstü tennisçilər Yağmur Məmmədli və Aylin Əsgərova III MDB Oyunlarının bürünc mükafatına layiq görülüblər. Day.Az xəbər verir ki, bu gün keçirilən qoşa yarışların yarımfinalında Belarusun Yana Zadsko-Sofiya Beliasava tandeminə 1:3 hesabı ilə uduzan idmançılar üçüncü yeri tutublar.
Oğlanların qoşa yarışlarının yarımfinalında belaruslu İvan Zaytsau-Aleksey Rabuşka cütu üzərində 3:0 hesablı qələbə qazanan Adil Əhmədzadə ilə Onur Quluzadə isə finala yüksəlib. İdmançılarımız bu gün saat 18:00-da keçiriləcək həlledici görüşdə rusiyalı Yevgeni Vasikov-Yevgeni Dosov cütü ilə qarşılaşacaqlar.
