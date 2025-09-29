https://news.day.az/azerinews/1783968.html Azərbaycanda toy günü bəyi bıçaqladılar İsmayıllıda toy günü bıçaqlanma hadisəsi olub. Day.Az Unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Talıstan kəndində baş verib. Bıçaqlanan şəxs toyu olan Səid adlı şəxsdir.
