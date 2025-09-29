Azərbaycanda toy günü bəyi bıçaqladılar

İsmayıllıda toy günü bıçaqlanma hadisəsi olub.

Day.Az Unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Talıstan kəndində baş verib. 

Bıçaqlanan şəxs toyu olan Səid adlı şəxsdir. 