https://news.day.az/azerinews/1786292.html Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamənin imzalanması - türk dövlətlərin ümumi qələbəsidir - Şavkat Mirziyoyev Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında bəyannamənin imzalanması - Türk dövlətlərin ümumi qələbəsidir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət başçıları Şurasının 12-ci sammiti çərçivəsində deyib.
Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamənin imzalanması - türk dövlətlərin ümumi qələbəsidir - Şavkat Mirziyoyev
Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında bəyannamənin imzalanması - Türk dövlətlərin ümumi qələbəsidir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət başçıları Şurasının 12-ci sammiti çərçivəsində deyib.
"Bu hadisə iqtisadi, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açır",- deyə o bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре