Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamənin imzalanması - türk dövlətlərin ümumi qələbəsidir

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət başçıları Şurasının 12-ci sammiti çərçivəsində deyib.

"Bu hadisə iqtisadi, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açır",- deyə o bildirib.