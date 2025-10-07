Ərəblər "Rent a Car" maşınları ilə Qubada oyun çıxardılar

Sosial şəbəkədə yayılan video diqqət çəkib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bir qrup ərəb turist istirahət üçün dilbər guşələrimizdən olan Qubaya üz tutub.

Onların "Rent a Car"dan kirayələdiyi avtomobillərlə "bacarıqlarını" nümayiş etdirməsi birmənalı qarşılanmayəb.

Belə ki, onlar dağın ətəyində götürdükləri ciplərlə driftlər ediblər. Turistlərə haqq qazandıranlar da olub, əksinə qınayanlar da.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: