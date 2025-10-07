https://news.day.az/azerinews/1786405.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşünə dair video paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü".
