Hər gün hamı yeyir, ancaq sürətlə ölümə aparır
Palma yağı bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Dayy.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu rusiyalı terapevt Anastasiya Yakimova bildirib ki, palma yağı bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Onun sözlərinə görə, bu yağ şirniyyatlarda, un məmulatlarında və uşaq qidalarında tez-tez istifadə olunur və tərkibində çoxlu doymuş yağ turşuları var.
Bu maddələr qanda pis xolesterinin səviyyəsini artırır və ateroskleroz, yüksək təzyiq və ürək-damar xəstəliklərinin inkişafına yol açır.
Yakimova xüsusilə təmizlənmiş palma yağının daha təhlükəli olduğunu qeyd edib. O bildirib ki, yüksək temperaturda emal zamanı zərərli trans yağlar və oksidləşmiş birləşmələr yaranır ki, bunlar da damarlar və qaraciyər üçün mənfi təsir yaradır.
Həkim xəbərdarlıq edib ki, palma yağının həddindən artıq qəbulu maddələr mübadiləsini poza və ikinci tip şəkərli diabet riskini artıra bilər.
O, məhsulların tərkibini diqqətlə oxumağı və zeytun, günəbaxan və ya kətan yağı ilə hazırlanmış qidalara üstünlük verməyi məsləhət görüb.
Qeyd edək ki, Rusiya Dövlət Duması oktyabrın 16-da palma yağının qidalarda istifadəsinə məhdudiyyət qoyulması ilə bağlı təklifə baxacaq.
