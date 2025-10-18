https://news.day.az/azerinews/1789065.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlığın spektri çox genişdir Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlığın spektri çox genişdir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfəri ərəfəsində "Kazinform" agentliyinə eksklüziv müsahibəsində deyib. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlığın spektri çox genişdir
Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlığın spektri çox genişdir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfəri ərəfəsində "Kazinform" agentliyinə eksklüziv müsahibəsində deyib.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре