Prezident İlham Əliyev: Qazaxıstan inkişaf və modernləşmə yolu ilə inamla irəliləyir

Qazaxıstan inkişaf və modernləşmə yolu ilə inamla irəliləyir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə mətbuata bəyanatında deyib.
"Son illər Prezidentin (Kasım-Jomart Tokayev - red.) həyata keçirdiyi islahatlar, modernləşmə kursu, müasir texnologiyaların, o cümlədən süni intellektin inkişafı Qazaxıstanın inkişaf və modernləşmə yolu ilə inamla irəlilədiyini nümayiş etdirir", - deyən dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, həmçinin Qazaxıstanın beynəlxalq nüfuzu da möhkəmlənir.
